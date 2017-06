Negócios Online

Seguindo as dicas que foram passadas acima, você com certeza irá aprender a como escrever artigos para blogs e deixará de ter desbloqueios de criatividade.

Então entregue valor para as pessoas do começo ao fim, se seu artigo ficar curto não tem problema é melhor um artigo curto com conteúdo relevante, do que um artigo longo chato e sem graça.

Com a correria do dia a dia as pessoas não tem tempo de ficar lendo assunto sem graça.

Um dos grandes motivos que fazem as pessoas deixarem de ler um artigo até o final é a monotonia ou demora na entrega do que interessa.

A maneira como vai ser escrito esse artigo é muito importante. Para te ajudar com isso faça as seguintes perguntas:

Então, como você pode ver, é possível sim viver de um canal de YouTube , e ganhar dinheiro no YouTube com vídeos de seus produtos. Você apenas tem que saber que é um trabalho como os outros, mesmo muitos pensando que não, exige muito da sua criatividade, do seu foco no que está fazendo. Mas com dedicação, certamente você terá sucesso!

Isso se torna, cada vez mais real e objetivo, fazendo com que milhares de pessoas mudem de vida, com a situação atual de nosso país, essa será uma forma das pessoas aprenderem algo novo e a ganhar dinheiro.

Apesar que esse seria o sonho de várias pessoas, nos tempos de hoje com essa geração, onde vivem com celulares, tablets na mão, a possibilidade de se viver de um canal do YouTube é maior, isso torna mais uma profissão, alguns podendo até a ensinar as pessoas a seguirem essa profissões, como já visto no YouTube.

Não se ilude que pensando que assim que criar o canal, logo entrará rios de dinheiro! Não é bem assim! O que acontece é que você terá que gerar vídeos próprios e conseguir com que as pessoas acessem o canal para assistir suas postagens e divulgação de seus produtos e, assim, serem expostas aos seus anúncios e até mesmo conseguindo possíveis patrocinadores diretos. É trabalho árduo como qualquer outro!

A história de ganhar dinheiro no YouTube, em primeira vista, ocorre primeiramente criando um canal na plataforma, e em seguida planejando seus conteúdos e temas que serão abordados no canal.

No YouTube , as publicações de vídeos começaram de forma totalmente despretensiosa, sendo uma brincadeira de uma geração que descobria como era divertido editar e publicar vídeos com ferramentas digitais, mesmo não tendo uma visão muito profissional.

Ao criar um canal no You Tube, esta poderá ser mais uma fonte de renda, sendo que isso já é algo garantido na vida de muitos empreendedores digitais , que tornam esse trabalho, algo criativo e lucrativo.

Ainda há muitas pessoas que que não sabem, como criar um canal no Youtube para vender através de vídeos , e isso faz com que percam excelentes oportunidades de ganhar dinheiro monetizando seus vídeos.

Ambos os dois casos, são de grande importância para um blog, pois é primordial ter bastante acessos, para isso é preciso ter um excelente conteúdo, onde seja interessante para o público. O certo é focar em um determinado assunto, criando um conteúdo que realmente desperte o interesse do público, fazendo com que isso o ajude de alguma forma.

Mas não vá achando, que pelo simples fato de você criar um blog e publicar alguma coisa, o dinheiro começará a aparecer do nada, negativo, há pessoas que realmente pensam assim, mas como todas as atividades é necessário algo muito organizado e de muito trabalho.

Se ainda você encontra dificuldades de iniciar esse negócio ou até mesmo de trabalhar, na internet há milhares de tutorias ensinando de forma clara e rápida, e fazendo com que saiba organizar um blog, ou até mesmo um curso sobre blogs, podendo se tornar mais profissional na área. Após todo esse conceito, deve se iniciar a produção do conteúdo, e claro começando a ganhar dinheiro na internet.

Sendo assim, é um mercado que cresce cada vez mais no mundo inteiro, e muitas pessoas vivem somente dessa renda, apesar que ainda temos muitas delas que não conhecem as diversas opções disponíveis, de como ganhar dinheiro na internet com um blog . Existem equipes que elaboram um guia visando formas de oportunidades de renda que um blog pode gerar.

O início no ramo de como ganhar dinheiro na internet com blog , está servindo para muita gente que, quer dar o primeiro passo a uma criação de negócio, tornando uma forma criativa e lucrativa de se ganhar a vida na internet.

Porém, manter a motivação é um dos fatores mais importantes para que se trabalhe de sua casa com sucesso. A motivação faz com que se tenha forças para alcançar os objetivos. Surge a questão: mas como se motivar para trabalhar na internet? É sobre este assunto que vamos abordar!

Trabalhar e empreender pela internet tem crescido cada vez mais nos últimos tempos, basta pesquisar e entender como funciona este mundo, que com certeza você consegue um bom dinheiro. Esforço e muito trabalho sempre terão, não estou dizendo que você vai ganhar mais e trabalhar menos, pelo contrário de acordo com relatos de pessoas que trabalham pela internet, elas dizem que possuem uma carga horária muito maior do que quando trabalhavam em empresas, afinal o trabalho nunca acaba.

Outra maneira de trabalhar pela internet que ainda envolve o Marketing Digital é criar uma franquia de marketing digital, as opções de plataformas para este seguimento são enormes, entre as mais conhecidas são a Franquia de Marketing digital da WSI, a Mago Web e NW. Todas as citadas são ótimas opções para trabalhar em casa, as plataformas oferecem uma agenda pré-estabelecida, e toda a orientação necessária para quem está iniciando.

As pessoas procuram a cada dia mais divulgar o seu produto na era digital, e com isso o número de profissionais do Marketing Digital tem crescido muito e você pode ser um deles. Para isso é preciso ter boas noções de SEO, e-mail marketing, redes sociais e links patrocinados.

Olá! Se você está lendo este artigo tenho certeza que possui interesse de trabalhar do conforto da sua casa com algo que você realmente gosta acertei?

Com certeza você já teve a curiosidade ou interesse em saber como funciona o mundo dos blogs e como as pessoas fazem para ganhar dinheiro com um blog, infelizmente ainda encontramos muitas informações confusas na internet sobre este assunto, e muitos blogs procuram ocultar esse segredo para o sucesso.

Por tanto eu separei hoje para vocês de forma organizada e simples quais são as melhores maneiras de ganhar dinheiro com um blog, confira!

1 – Antes de começar a lucrar é preciso que você tenha uma plataforma

O primeiro passo é ter uma boa plataforma, ela precisa ser fácil de mexer e flexível para que você disponibilize os anúncios pelo seu blog, pois este serão a sua maior fonte de renda.

Sem dúvidas nenhuma a melhor plataforma no momento e a que eu recomendo é o WordPress, por ser a mais usada em todo o Brasil e o melhor de tudo gratuita.

Para a nossa alegria ela não é uma plataforma difícil de mexer, e caso mesmo assim tenha dificuldade existem diversos tutoriais na internet que te ajudam em relação a isso.

Mas também a cursos sobre blogs caso você tenha interesse em se aprofundar ainda mais no assunto. Após definir a plataforma vamos ao segundo passo.

2 – De onde vem a receita do Blog

São duas maneiras de ganhar dinheiro com o seu blog, a primeira e vendendo espaços para publicidade e a segunda é vendendo algum tipo de produto.

Em ambos os casos para ter um bom lucro é preciso ter um numero grande de acessos diários, e claro que o seu conteúdo seja de real interesse para as pessoas.

Jamais saia copiando conteúdos prontos da internet, isso não funciona! Crie um conteúdo único e original e escreva exatamente aquilo que o seu publico tem interesse.

3 – Consiga anunciantes

Não adianta ter espaços para publicidade sem anunciantes não é mesmo? Mas esta é a parte mais fácil, os primeiros anunciantes chegarão até você através de programas de afiliados que funciona assim:

Você se inscreve em um desses programas sendo o mais comum o Google Adsense e eles te disponibilizarão um código onde você irá inserir em seu blog nas áreas onde você gostaria de apresentar os anúncios.

Você será renumerado através dos cliques dos usuários nesses anúncios, dependendo do programa que você esta afiliado alguns também pagam comissão por vendas realizadas através do clique do seu site.

Para entender mais sobre como funciona veja os posts que já fiz aqui no Blog sobre Google Adsense.

4 – Venda de Anúncios diretos

A partir do momento que você passar a ter um número considerável de visitas chegou a hora de partir para a venda de espaços para publicidade diretamente, assim ganhar dinheiro com um blog, sendo essa uma das maneiras mais lucrativas, a maioria dos blogs de sucesso possuem esta maneira como a maior geradora de receita.

Empresas que falam do mesmo assunto do seu blog, ou que possuem um determinado produto a ver com o perfil do seu publico verão no seu blog uma ótima maneira de promoção, onde a própria empresa entrará em contato com você mostrando ter interesse de publicidade em seu site.

Se você quer saber mais sobre empreender online, Clique Aqui: https://dailysoutherner.com/empreender-online/

5 – Venda de Infoprodutos

Você pode desenvolver e-books ou um curso online e vende-lo diretamente em seu blog, onde nada mais é que seu conhecimento como assunto.

A procura de aperfeiçoamento junto com a falta de tempo fez com que as pessoas procurassem várias formas de treinamentos que as ajudem em um determinado assunto, está pode ser a sua oportunidade de vender o que você sabe.

6 – Dedicação é a alma do negócio

Será simplesmente impossível você conseguir qualquer tipo de lucro com o seu blog sem ter muita dedicação, por mais que pareça algo simples ter um blog é algo trabalhoso que exige muito tempo, muita pesquisa e dedicação, é mentira dizer que vida de blogueiro é fácil, mas se você realmente estiver pronto para isso vá fundo para ganhar dinheiro com um blog.